Tüm Zamanların En Çok İzlenen ve Okunan Serilerinden Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2, 20 Eylül’de Tekrar Sinemalarda

Dünya genelinde 3,36 milyar dolar hasılat elde ederek rekorlar kıran Alacakaranlık tüm zamanların en çok izlenen film serileri arasında yer alıyor. Stephenie Meyer’in kaleme aldığı Alacakaranlık kitapları ise New York Times Best Seller’da 235 hafta kaldı ve dünyada en çok okunan kitap serileri arasına girdi. Başrollerinde Kristen Stewart ve en son Batman’i canlandıran Robert Pattinson’ın yer aldığı efsane serinin son filminde Bella ve Edward, kızları Renesmee’nin doğmasıyla birlikte yeni hayatlarına başlarlar. Ancak Volturi’ler peşlerini bırakmaz. Bella ve Edward, kızlarını ve ailelerini Volturi’lerden korumak için savaşmak zorundadırlar.

Basın Bülteni

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