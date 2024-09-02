Wicked Filminin Ana Afişi Paylaşıldı

Yirmi yıldır sahnelerin en sevilen ve en uzun soluklu müzikallerinden biri olan Wicked, uzun zamandır beklenen beyazperde yolculuğunu bu kış sezonunda kuşaklara yön veren, muhteşem bir sinema olayı olarak gerçekleştiriyor. Oz cadılarının muhteşem hikâyesini anlatan ve ana afişi paylaşılan filmde Emmy, Grammy ve Tony ödüllü oyuncu Cynthia Erivo, sıra dışı yeşil teni nedeniyle yanlış anlaşılan ve gerçek gücünü henüz keşfetmemiş Elphaba rolünde; Grammy ödüllü, albümü iki milyondan fazla satan küresel süperstar Ariana Grande, hırsla bezenmiş, gerçek kalbini henüz keşfetmemiş popüler bir genç kadın olan Glinda rolünde yer alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.