Bekleyiş Sona Eriyor, Beterböcek Beterböcek Geliyor

Heyecanla beklenen ve 07 Eylül’de vizyona girecek olan Beterböcek Beterböcek’te beklenmedik bir aile trajedisinin ardından, Deetz ailesinin üç nesli Winter River’daki evlerine geri döner. Beterböcek’in hâlâ peşini bırakmadığı Lydia’nın hayatı, asi genç kızı Astrid’in tavan arasındaki gizemli kasaba maketini keşfetmesi ve Öteki Dünya’ya açılan kapının açılmasıyla altüst olur. Her iki dünyada da sorunlar baş gösterirken, Beterböcek’in tekrar geri dönmesi an meselesidir.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.