Adana Altın Koza’nın Yazlık Sinemalar Nostaljisi Bugün Başlıyor

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yazlık Sinemalar gösterim programı bugün başlıyor. Festival haftasına dek sürecek ve sinemamızın son dönem öne çıkan komedilerinden bir seçkiyi izleyiciyle buluşturacak olan program Adana’nın 7 ilçesinde gerçekleşecek ve 09 Eylül’den itibaren deprem bölgesi şehirlerde devam edecek. Bugün ayrıca, festivalin sinema sanatına olan aşkı ve tutkudan ilhamla yaratılan 2024 yılı afişi de yayınlandı. Albert Lamorisse’nin Kırmızı Balon (Le Balloon Rouge) adlı filminden yola çıkarak tasarlanan afiş, bütün engellere rağmen birbirlerinden hiç vazgeçmeyen Pascal ile kırmızı balonunun dokunaklı hikâyesinden ilham alıyor.

Basın Bülteni

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Afiş



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Gösterilecek Filmler

Aşk Mevsimi

Beynelmilel

Görevimiz Tatil

Mutlu Aile Defteri

Nadide Hayat

Yok Artık

Yok Artık 2