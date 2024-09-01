12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Cinebodrum Sinema Sektör Zirvesi Lansman Daveti Bodrum Golf Club’ta Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde 30 Eylül – 04 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 12. BOTH Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi programı açıklandı. Bodrum Golf Club’ta gerçekleşen davete Bodrum resmi protokolü, önde gelen simaları, iş insanları ve sevilen, tanınmış sanatçılarımız katıldı. “Sinemanın Kalbi Bodrum’da Atıyor” mottosuyla gerçekleştirilecek olan 12. BOTH Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sinemaseverler, profesyoneller ve turistler için unutulmaz bir deneyim sunacak.
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Fatiman Yücel – Bahattin Yücel