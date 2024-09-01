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12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Cinebodrum Sinema Sektör Zirvesi Lansman Daveti Bodrum Golf Club’ta Gerçekleşti

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde 30 Eylül – 04 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 12. BOTH Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi programı açıklandı. Bodrum Golf Club’ta gerçekleşen davete Bodrum resmi protokolü, önde gelen simaları, iş insanları ve sevilen, tanınmış sanatçılarımız katıldı. “Sinemanın Kalbi Bodrum’da Atıyor” mottosuyla gerçekleştirilecek olan 12. BOTH Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sinemaseverler, profesyoneller ve turistler için unutulmaz bir deneyim sunacak.

Bora Gencer

Cenk Sezgin – Fikret Kuşkan

Deniz Yavuz – Cenk Sezgin

Fatiman Yücel – Bahattin Yücel

Hüseyin Cem Köylü ve Eşi

Kaan Çakır

Neslihan Nazlıoğlu

Salih Kalyon

Serap Aksoy

Sibel Savacı

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