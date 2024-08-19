Bodrum Sinema ve Kültür Derneği’nin (BSKD) düzenleyeceği 12. BOTH Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi Türk film endüstrisini 30 Eylül – 04 Ekim tarihleri arasında Bodrum’da buluşturacak. “Sinemanın Kalbi Bodrum’da Atıyor” mottosuyla düzenlenecek etkinlik, unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Etkinlikünlü oyuncuları, yönetmenleri, sinema işletmecilerini, basın mensuplarını, ve sinemaseverleri bir araya getirecek. CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’nde de salon sahipleri, film yapımcıları ve diğer profesyonelleri buluşturarak Türk sinemasının sağlıklı büyümesini desteklemeyi amaçlıyor.

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