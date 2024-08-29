İllegal Aşk, 06 Eylül’de Sinemalarda

Merakla beklenen ve 06 Eylül’de vizyona girecek olan komedi filmi İllegal Aşk filminin fragmanı yayınlandı. Buğra Kekik’in yönettiği ve oyuncuların performansları ile seyircinin ilgisini çekecek olan filmde, aşık olduğu kızı iyi bir yerlere getirmek için canla başla çalışan genç delikanlı bir motosiklet almaya karar verir. Bu motosikleti almak için tefeciden borç para alır, arkadaşı ile borç para alarak aldığı motosiklet çalıntı çıkar ve olanlar olur. Bu döngüden kurtulmaya çalışırken başlarına gelen komik ve romantik olayları anlatan filmin oyuncu kadrosunda Burak Sarımola, Emre Gül, Wilma Elles, Naci Taşdöğen, Burak Alkaş, Eylül İlbey gibi ünlü isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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