Beterböcek Beterböcek’in Oyuncuları Venedik Film Festivali Prömiyerinde Ayakta Alkışlandı

Sinema tarihinin en sevilen filmlerinden Beterböcek’in devam filmi Beterböcek Beterböcek’in prömiyeri Venedik Film Festivali’nde yapıldı. Seyirciden tam not alan filmin oyuncuları ayakta alkışlandı. Orijinal kadroda Beterböcek karakterini canlandıran Michael Keaton rolüne geri dönerken, Winona Ryder Lydia Deetz’e ve Catherine O’Hara ise Delia Deetz rolüne yeniden canlandırıyor. Devam filminde kadroya Monica Bellucci, Jenna Ortega ve Willem Dafoe gibi isimler katıldı.

Basın Bülteni

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