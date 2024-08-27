Sevil Üstekin’i Kaybettik

Sinema ve tiyatromuzun sevilen oyuncularından Sevil Üstekin, 27 Ağustos 2024 Salı günü hayatını kaybetti. Sevil Üstekin’in rol aldığı sinema filmleri arasında Yarış, Dolandırıcı Aşıklar, Kapıcılar Kralı, Hızlı Giden Yorulur, Ne Zaman Geleceksin, Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Şalvar Davası, Ya Ya Ya Şa Şa Şa, Milyarder, Garip, Kınalı Hanzo gibi filmler var. Sevil Üstekin’in cenazesi 29 Ağustos 2024 Perşembe günü Erenköy Galippaşa Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.