Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Ferzan Özpetek: Altın Portakal Türkiye Sinemasının Hafızasını Saklayan Çok Önemli Bir Markadır

05 – 12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, İstanbul ziyaretinde, “Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın kültürel hafızasını saklayan çok önemli bir markadır. Bu markayı sektörün her alanındaki yıldızlarını parlatarak, festivale hak ettiği değeri verebilme çabasında olan herkesle bir arada olacağım için heyecanlıyım.” dedi. Özpetek’in başkanlığını üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jürisi, Deniz Göktürk Kobanbay, Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede’den oluşuyor.

Basın Bülteni

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