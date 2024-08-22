CGV Mars Cinema Group, Paribu Cineverse sinemalarında çocuklar ve aileler için çeşitli avantajlar sunan CGV Çocuk Aile Kulübü’nün film festivalini düzenliyor. 23 – 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, dört film çocuklu ailelerle buluşacak. Festivalde Harika Kanatlar: Maksimum Hız, Afacanlar Kampta, Kardeş Takımı ve Rafadan Tayfa serisinin son filmi Rafadan Tayfa: Hayrimatör olmak üzere ikisi animasyon, ikisi kurmaca sevilen dört yerli film çocuklu ailelerle buluşuyor. Biletlerin festivale özel 95 lira olduğu CGV Çocuk Aile Kulübü Film Festivali ile ilgili detaylara Paribu Cineverse Sinemaları’nın mobil uygulamasından ulaşılıyor.

Afacanlar Kampta

Harika Kanatlar: Maksimum Hız

Kardeş Takımı

Rafadan Tayfa: Hayrimatör