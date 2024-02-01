Xiaoqing Cai ile Cai Dongqing’in yönettiği ve Zhang JiaQi, Youxuan Wu, Yi-Pei He ile Lifeng Lu’nun seslendirdiği animasyon film Harika Kanatlar: Maksimum Hız (Super Wings the Movie: Maximum Speed), 09 Şubat 2024’de CJ ENM dağıtımıyla Union Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dünyanın kahramanları Harika Kanatlar, sevimli Fei’yi partiye ulaştırmak için Jett’in en hızlı jetini kullanır. Ancak bu sırada Şehir Şakacısı Billy Willy’nin kötü planları ile karşı karşıya kalırlar. Annesinin kaçırılması üzerine Fei, Jett ile birlikte harekete geçer, ipuçlarını takip eder. Harika Kanatlar, Jett, Fei mücadele ederek uzayda başlayan savaşı kazanmaya çalışır.