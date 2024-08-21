Osgood Perkins’in yönettiği ve Maika Monroe, Nicolas Cage, Blair Underwood ile Alicia Witt’in oynadığı Cambaz (Longlegs), 06 Eylül 2024’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yetenekli ama tecrübesiz FBI Ajanı Lee Harker, yakalanması zor bir seri katilin henüz çözülimemiş davasına atanır. Beklenmedik gelişmelerle gizli kanıtlar gün yüzüne çıkarken, Harker acımasız katille kişisel bir bağının olduğunu keşfeder. Başka bir masum ailenin hayatına mal olmadan önce katili durdurabilmesi için zamana karşı zorlu bir mücadeleye girişir. Cambaz (Longlegs), izleyenler tarafından “Son yılların en korkutucu filmi” ilan edildi.