Kıvanç Sezer’in Son Filmi 8×8, 06 Eylül’de Sinemalarda

Babamın Kanatları ve Küçük Şeyler filmleriyle tanıdığımız Kıvanç Sezer’in yeni filmi 8X8, 06 Eylül’de Başka Sinema dağıtımıyla sinemalarda. Bir aşk, ayrılık ve ölüm üçgeni hikâyesi anlatan film, kazandığı bir bursla yurt dışına gidecek olan Eda ve erkek arkadaşı Sarp’ı odağına alıyor ve ikilinin tatil için tuttukları bir evde, intihara kalkışan Can ile karşılaşmaları sonrası gelişen gerilim dolu olayları konu alıyor. Kıvanç Sezer’in yazıp yönettiği filmde başrolleri, Alican Yücesoy, Ece Yüksel ve Halil Babür paylaşıyor. 8X8′in 04 Eylül 2024 Çarşamba akşamı Kadıköy Sineması’nda gerçekleştirilecek. Film ekibinin de katılacağı ön gösterimin biletleri satışa sunuldu.

Basın Bülteni

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