Aylin Tezel’in yönettiği ve Aylin Tezel, Chris Fulton, Olwen Fouere ile Alexandra Dowling’in oynadığı Aşka Düşmek (Falling Into Place), 30 Ağustos 2024’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Otuzlu yaşlarında olan Kira ve Ian Londra’dan, geçmişlerinden ve şimdiki hayatlarından kaçmaktadırlar. İkili ilk kez İskoçya’nın batı kıyısındaki Skye Adası’nda bir araya gelir. Aralarında büyük bir çekim hisseden ikili, bir buçuk gün sonra birbirlerinden ayrılıp, Birleşik Krallık’ın başkentine, eski rutinlerine geri dönerler. Bir başkasına gerçek anlamda bağlanmaya hazır olmadan önce her ikisinin de kendilerinden kaçmayı bırakması gerekmektedir.