Adana Altın Koza’da Yarışacak Filmler Belli Oldu

23 – 29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın filmleri belli oldu. Bu yıl jüri karşısına, Vuslat Saraçoğlu’nun Bildiğin Gibi Değil, Erkan Tahhuşoğlu’nun Döngü, Türker Süer’in Gecenin Kıyısı, Hikmet Kerem Özcan’ın Hakkı, Murat Fıratoğlu’nun Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri, Burak Çevik’in Hiçbir Şey Yerinde Değil, Ceylan Özgün Özçelik’in On Saniye, Doğuş Algün’ün Ölü Mevsim, Zeynep Köprülü’nün Su Yüzü, Orhan İnce’nin Umut (Hêvî) ve Gürcan Keltek’in Yeni Şafak Solarken adlı filmleri uzun metraj filmleri çıkacak ve sinemaseverlere Altın Koza heyecanı yaşatacaklar.

Basın Bülteni

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Bildiğin Gibi Değil (Vuslat Saraçoğlu)

Döngü (Erkan Tahhuşoğlu)

Gecenin Kıyısı (Türker Süer)

Hakkı (Hikmet Kerem Özcan)

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri (Murat Fıratoğlu)

Hiçbir Şey Yerinde Değil (Burak Çevik)

On Saniye (Ceylan Özgün Özçelik)

Ölü Mevsim (Doğuş Algün)

Su Yüzü (Zeynep Köprülü)

Umut (Hêvî) (Orhan İnce)

Yeni Şafak Solarken (Gürcan Keltek)