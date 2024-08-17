Tuncay Akça’yı Kaybettik

Rıfat Ilgaz’ın ünlü eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı filminin ünlü oyuncularından Tuncay Akça, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu’da dünyaya gelen Akça, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği Hababam Sınıfı’nda “Bacaksız” lâkaplı rolü ile tanındı. Usta oyuncu daha sonra Gülen Gözler, Bebek, Yol, Şalvar Davası, Güneşin Tutulduğu Gün, Bir Yudum Sevgi, Aşık Oldum, Tapılacak Kadın, Çıplak Vatandaş, Asiye Nasıl Kurtulur, Mavi Mavi, Milyarder, Yer Demir Gök Bakır, Selamsız Bandosu gibi filmlerde oynadı. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.