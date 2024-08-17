Aydemir Akbaş’ı Kaybettik

Sinemamızın sevilen oyuncularından Aydemir Akbaş, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 03 Mart 1936 tarihinde İstanbul’da doğan, yönetmenlik ve senaristlik de yapan Akbaş, Galatasaray Lisesi’nde eğitim gördü. Tiyatroya Gülriz Sururi ve Ayfer Feray gibi isimlerle başladı, birçok oyunda rol aldı. 1964 yılında Keşanlı Ali Destanı ile sinemaya adım attı, 127 filmde rol aldı, 8 film yönetti, 33 senaryo yazdı. Akbaş’ın cenazesi, 18 Ağustos 2024 Pazar günü, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’inde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.