Adana Altın Koza’nın Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan

23 – 29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Gökhan Mutlay ve Mahmut Göğebakan’dan oluşan Yürütme Kurulu, bu yıl festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını sinemamızın en önemli auteur yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan’ın yapacağını açıkladı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl, En İyi Film’e 1 Milyon 500 Bin TL değerinde para ödülü verilecek.

Basın Bülteni

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