TRT Ortak Yapımı Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Buzuldaki Sır Vizyona Girdi

TRT ortak yapımı Kaptan Pengu ve Arkadaşları, dördüncü animasyon filmi ile vizyona girdi. Kaptan Pengu ve arkadaşlarının Okyanus Melekleri Ormanı’nı kurtarma çabalarını eğlenceli ve etkileyici bir biçimde anlatan Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Buzuldaki Sır, izleyicilerle buluştu. Tatil köyüne dönüştürdüğü ormanda meydana gelen bir kaza sonrası bütün gruplardan dışlanan Tili’nin gizemli biriyle tanışması sonrası yaşadığı olayları konu edinen film, çevre koruma ve dostluk temalarını da işliyor. Uzun bir hazırlık süreci sonunda tamamlanan film, TRT Çocuk’un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla beyazperdeye getirildi.

Basın Bülteni

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