2. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul Başvuruları İçin Son Tarih 11 Ağustos

Bu sene 17 – 24 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek 2. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul başvuruları 11 Ağustos günü mesai bitiminde sona eriyor. Festivalin jüri başkanlığını oyuncu Hale Soygazi üstlenecek. Uluslararası Digital Film Fesztivali Istanbul, dünyanın her yerinden girişimci ruha sahip bağımsız kısa filmcilerin çalışmalarını görünür kılmayı ve onurlandırmayı hedefliyor. Festival, dijitalleşen sinema sektöründe dijital film yapım ve izleme biçimlerini yenilikçi bir bakış açısıyla destekliyor ve dijital kameraya sahip her türlü ekipmanla çekilmiş güçlü hikâyeleri ve özgün eserler yaratmayı başarmış tüm kısa filmcileri teşvik ediyor.

Basın Bülteni

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