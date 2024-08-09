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Bizimle Başladı Bizimle Bitti Filminin New York Galasına Büyük İlgi, Blake Lively Galada Açıklamalarıyla Dikkat Çekti

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İngiliz yazar Colleen Hoover’ın kitabından uyarlanan Bizimle Başladı Bizimle Bitti beyazperdede sinemaseverlerle buluşmak için gün sayarken, filmin New York’ta yapılan galasına ilgi büyük oldu. Filmin başrol oyuncusu Blake Lively, galaya eşi Ryan Reynolds ve yakın dostları Hugh Jackman ile birlikte katıldı. Açıklamaları ile dikkat çeken Blake Lively, filmin en önemli sahnelerinden birininin kendi gibi oyuncu olan eşi Ryan Reynolds tarafından yazıldığını açıkladı.

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