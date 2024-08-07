Türkiye’de 09 Ağustos’ta Vizyona Girecek Kazakistan Yapımı Neredeyse Maço Adlı Filmin Özel Gösterimi Yapıldı

Neredeyse Maço adlı Kazakistan filminin Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda yapılan özel gösterimi öncesinde yapımcı Nadira Akhonova ile birlikte açıklama yapan filmin ithalatçısı Serüven Film’den yapımcı ve yönetmen Cihan Can, filmi Türkiye’de izleyiciyle buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Türk ve Kazak kültürlerinin birbirine yakın olduğunu dile getiren Can, Türkiye’de çok tanınmasa da Kazakistan sinemasının başarılı yapımlara imza attığını kaydetti.

Basın Bülteni

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Basın Toplantısından

Nadira Akhonova – Cihan Can



Cihan Akhonova – Cihan Can



Özel Gösterimden

Nadira Akhonova (Yapımcı) – Cihan Can (İthalatçı)



Cihan Can – Hikmet Aydoğan – Kerem Akça – Sadi Çilingir –

Nadira Akhonova – Caner Ural – Bilgehan Aras – Aslıhan Saraçoğlu

