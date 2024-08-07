Özdemir Öğüt’ü Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam döneminin önemi kameramanlarından ve stüdyo işletmecisi Özdemir Öğüt, 07 Ağustos 2024 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Sevgim ve Gururum, Şoför Nebahat Bizde Kabahat, Ana Yüreği, Zagor, Kadın Satılmaz, Kafkas Şahini, Şeytan Kayaları, Feride, Kara Gün, Kadın Yapar, Karaoğlan Geliyor, Damdaki Kemancı, Gülizar, Hamsi Nuri, İntizar, gibi filmlerde kameramanlık yapan Özdemir Öğüt’ün cenazesi, 08 Ağustos 2024 Perşembe günü Fatih Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.