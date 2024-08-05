Sema Çeyrekbaşı’nı Kaybettik

Sinema ve tiyatromuzun sevilen oyuncularından Sema Çeyrekbaşı, 05 Ağustos 2024 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Ölmez Ağacı, Kuyucaklı Yusuf, Kadının Adı Yok, Koltuk Belası, Düş Gezginleri, Karanlık Sular, Sis ve Gece, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak, Atlıkarınca, Birleşen Gönüller, Sarıkamış Çocukları adlı sinema filmleriyle hatırladığımız Sema Çeyrekbaşı’nın cenazesi, 08 Ağustos 2024 Perşembe günü ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Adatepe Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.