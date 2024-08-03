Christy Hall’ın yönettiği ve Dakota Johnson, Sean Penn, Marcos A. Gonzalez ile Zola Lloyd’un oynadığı New York’ta Bir Gece (Daddio), 09 Ağustos 2024’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

New York’ta Bir Gece, uçağı John F. Kennedy Havaalanı’na iniş yaptıktan sonra taksi tutan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Manhattan’a doğru ilerlerken taksi şoförü ile kadın arasında başlayan alışılmadık yüzeysel konuşmalar, zamanla beklenmedik, derin, etkileyici bir konuşmaya evrilir. İkili, aşktan sekse, ilişkilerden güç dinamiklerine birçok konuyu ele alırlar ve yaptıkları sohbet unutulmaz, olağanüstü bir yolculuğa dönüşür.