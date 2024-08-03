Film-San Ödül Töreni Sinema ve Dizi Sektörüne Yeni Soluk Getirecek

Film-San Vakfı tarafından ilk kez gerçekleştirilecek olan Film-San Ödül Töreni, 09 Eylül 2024 Pazartesi günü Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Düzenlenecek gala gecesinde, 2023 – 2024 yılı sezonundaki başarılı sinema filmleri ve TV dizi yapımlarında yer alan sanatçılara ödül verilecek. Sanat camiasının bir araya geleceği gala ve ödül töreni sinema sektörümüze emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal haklarının iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Film-San Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek.

Basın Bülteni

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