James McAvoy’un Başrolde Yer Aldığı Sakın Ses Çıkarma Filminin Türkçe Alt Yazılı Yeni Fragmanı Paylaşıldı

James McAvoy’un başrolünde yer aldığı Sakın Ses Çıkarma filminin yeni fragmanı yayınlandı. Filmde, Amerikalı bir aile, tatilde arkadaş oldukları büyüleyici bir İngiliz ailenin cennet gibi malikânesinde hafta sonunu geçirmek üzere davet edildiğinde, rüya gibi başlayan tatil kısa sürede psikolojikbir kâbusa dönüşür. Siyah Telefon (The Black Phone), Kapan (Get Out) ve Görünmez Adam (The Invisible Man) filmlerinin yapımcısı Blumhouse’dan, BAFTA ödüllü James McAvoy’un, sınır tanımayan misafirperverliği tarifsiz karanlığı maskeliyor. Karizmatik alfa – erkek ev sahibi rolünde sürükleyici bir performans sergiliyor. Filmin başrollerinde Mackenzie Davis ile Scoot McNairy de rol alıyor.

Basın Bülteni

