Kenan Işık’ı Kaybettik

Tiyatro ve sinema oyuncusu Kenan Işık, 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 1947 yılında Malatya’da doğan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olan Işık, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. Sayın Başkan, Cumhuriyet ve Yeşil Işık adlı sinema filmlerinde de oynayan Kenan Işık’ın cenazesi, 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.