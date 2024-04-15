James Watkins’in yönettiği ve James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciosi ile Alix West Lefler’in oynadığı Sakın Ses Çıkarma (Speak No Evil), önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Modern çağımız için yoğun bir gerilim filmi olan Sakın Ses Çıkarma’da BAFTA ödüllü James McAvoy’un, sınır tanımayan misafirperverliği tarifsiz bir karanlığı maskeliyor. Oyuncu, karizmatik alfa – erkek ev sahibi rolünde sürükleyici bir performans sergiliyor. Amerikalı bir aile, tatilde arkadaş oldukları büyüleyici bir İngiliz ailenin cennet gibi malikânesinde hafta sonunu geçirmek üzere davet edildiğinde, rüya gibi başlayan tatil kısa sürede karmaşık bir psikolojik kâbusa dönüşür.