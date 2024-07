Uğur Taşdemir’i Kaybettik

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir, 28 Temmuz 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. 20 Ekim 1965 tarihinde dünyaya gelen Taşdemir’in oynadığı filmleri arasında Pak Panter, Bahar İsyancıdır, Kurtlar Vadisi Gladio, Hoşçakal Yarın gibi filmler, seslendirdiği filmler arasında ise Gizli Teşkilat (North by Northwest), Taksi Şoförü (Taxi Driver), Mad Max, Ran, Çıkış Yok (No Way Out) gibi filmler var. Taşdemir’in cenazesi 30 Temmuz 2024 Salı günü Moda Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.