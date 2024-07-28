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Bu Korkuyu İçinizden Atamayacaksınız

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Yönetmen koltuğunda Anastasiia Budakva’nın oturduğu Velhan isimli korku filmi 02 Ağustos Cuma günü vizyona giriyor. Budakva, iddialı yaklaşımıyla vizyona hazırladığı filmi nedeniyle konuştu ve korku filmi izleyicisini çok iyi tanıdığını dile getirdi. Anastasiia Budakva, filmin matematiğini çok iyi tasarladığını, ne zaman korkutacağını ne zaman izleyiciyi yatıştıracağını hesapladığını önemle vurgularken çekimlerden önce masa başında filmi bitirdiğini sözlerine ekledi.

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