Jordan Scott’un yönettiği ve Eric Bana, Sadie Sink, Sylvia Hoeks ile Jonas Dassler’in oynadığı Tarikat (Berlin Nobody – A Sacrifice), 19 Temmuz 2024’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Amerikalı sosyal psikolog Ben Monroe, yerel bir tarikatın karıştığı korkunç bir olayı araştırmaktadır. Bu esnada kızı ise kasabada tanıştığı gizemli bir çocukla karmaşık bir ilişki içerisine girmiştir.