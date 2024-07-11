Saverio Costanzo’nun yönettiği ve Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery ile Rachel Sennott’un oynadığı Şafak Sökerken (Finalmente l’Alba), 19 Temmuz 2024’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Şafak Sökerken, 1950’lerin Napoli’sinde geçiyor ve nişanlanmak üzere olan genç bir kadının hayatını keşfetmesini konu alıyor. Filmde, ünlü Cinecittà Stüdyoları’nda oyuncu seçmelerine katılmak üzere yola çıkan genç kadının yaşadığı unutulmaz bir gece ve kendisini keşfetmesinin hikâyesi anlatılıyor. Genç kadının oyunculuk denemesine katılarak başlayan serüveni, onun hayatında unutulmayacak izler bırakıyor.