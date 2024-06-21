Sinema Örgütlerinden Çağrı

Sinemamızın farklı disiplinlerini temsil eden 10 sinema meslek birliği, dernek ve vakıf, film festivallerine ilişkin ortak bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle: “Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Ekonomik koşulların giderek ağırlaştığı bir ortamda kamu kurumlarına (Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlere) önemli bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluk halkın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılanmasının yanı sıra, toplumun kültürel değerlerinin korunması, sanat yoluyla toplumun eğitimine katkıda bulunulmasını da kapsar. Ekonomik koşullar bahane edilerek, sanatsal etkinliklerin iptal edilmesi, tasarrufa sanattan başlanılması kabul edilemez. Bu çağrıyı yapmamızın ….”

Açıklamanın devamı için tıklayınız.