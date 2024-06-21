MaXXXine Filminin Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı ve Ana Afişi Paylaşıldı

Ti West’in yönettiği ve Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney ile Michelle Monaghan’ın oynadığı MaXXXine filminin ana afişi ve Türkçe alt yazılı birinci fragmanı internet ortamında yayına verildi. MaXXXine filmi 12 Temmuz 2024 tarihinde UIP Filmcilik tarafından sinemalar gösterime çıkarılacak. Filmin konusu şöyle: 1980’lerin Hollywood’unda, yetişkin film yıldızı Maxine Minx sonunda büyük çıkışını yaşar. Ancak gizemli bir katil Hollywood’un yıldız adaylarını takip ederken, kan izleri onun uğursuz geçmişini ortaya çıkarır.

Basın Bülteni

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