28 Haziran 2024 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Korku Kapanı: Sessiz Çığlık

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Bedel Art’ın yönettiği ve Adem Gerçek, Elif Yaşar Aslan Erarslanoğlu, Leyla Göküş ile Şeyma Yücel’in oynadığı Korku Kapanı: Sessiz Çığlık, 28 Haziran 2024’de Lion Distribution dağıtımıyla Renas Yapım – Bulut Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.
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