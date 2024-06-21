Bedel Art’ın yönettiği ve Adem Gerçek, Elif Yaşar Aslan Erarslanoğlu, Leyla Göküş ile Şeyma Yücel’in oynadığı Korku Kapanı: Sessiz Çığlık, 28 Haziran 2024’de Lion Distribution dağıtımıyla Renas Yapım – Bulut Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

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