Son Akşam Yemeği En İyi Müzik Kategorisinde de Birçok Uluslararası Ödülün Sahibi Oldu

Levent Onan’ın Son Akşam Yemeği filmi En İyi Müzik kategorisinde birçok ödülün sahibi oldu. Film, New York Movie Awards’tan En İyi Film, Florence Film Festival’den En İyi Film, Milan Gold Awards’tan En İyi Uzun Metraj Film ödülleri, müzik kategorisinde Seville International Film Festival’den En İyi Müzik ve American Golden Picture International Film Festival’den En İyi Besteci, New York Movie Awards, Florence Film Festival’den de En İyi Orijinal Müzik ödüllerini listesine ekledi.

Basın Bülteni

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