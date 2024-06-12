Murat Soydan’ı Kaybettik

Sinemamızın sevilen aktörlerinden, şarkıcı Murat Soydan, 11 Haziran 2024 Salı günü hayatını kaybetti. 02 Ekim 1940 tarihinde doğan ve Bir Dağ Masalı, Tapılacak Kadın, Dağları Bekleyen Kız, Vahşi Bir Erkek Sevdim, Yalan Yıllar, Kara Gözlüm Efkarlanma, Kahveci Güzeli, Cemile, Abbase Sultan, Ağla Gözlerim, Ayşem, Dünyanın En Güzel Kadını gibi filmleriyle tanınan Soydan’ın cenazesi, 13 Haziran 2024 Perşembe günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.