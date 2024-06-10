Mark Macnicol’un yönettiği ve Kirsty Strain, Rachel Flynn, Adam Robertson ile Lorraine Hudson’un oynadığı Işıkları Kapat (Dreaded Light), 14 Haziran 2024’de Bircan Film dağıtımıyla Serkan Bircan tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yaşlı ve kederli bir dul olan Duncan, odalarının acı dolu anılarla dolu olduğu üst kata çıkmaktan kaçınmak için kanepede uyumakta ve ihtiyaçlarını bahçede gidermektedir. Kendi şeytanlarıyla yüzleşmenin (ya da daha doğrusu yüzleşmemenin) yanı sıra, gün ışığından hiç de hoşlanmayan, eski vampir filmleriyle sağlıksız bir ilgisi olan, bir general kızı, oldukça sorunlu genç Michelle’in şeytanlarıyla da mücadele etmek zorundadır.