Son Akşam Yemeği Filmi Ödüle Doymuyor

Sinemamıza değer katmaya devam eden Son Akşam Yemeği, New York Movie Awards’tan En İyi Film ve En İyi Orijinal Müzik (Mustafa Yazıcıoğlu), Florence Film Festival’den En İyi Film ve En İyi Orijinal Müzik (Mustafa Yazıcıoğlu), Milan Gold Awards’tan En İyi Uzun Metraj Film ve En İyi Orijinal Müzik (Mustafa Yazıcıoğlu), Hollywood Gold Awards’tan En İyi Orijinal Müzik (Mustafa Yazıcıoğlu) ve New York Internatiol Film Festival’inden de En İyi Orijinal Müzik ödüllerini kazandı.

Basın Bülteni

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