Engelsiz Filmler Festivali 2024 İzleyicilerle Buluşmaya Devam Ediyor

Puruli Kültür Sanat tarafından “Bir arada film izlemek mümkün” sloganıyla oniki yıldır sinemaseverlerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali programında yer alan Toprağın Şarkıları (Songs of Earth), İmparatorluk (The Empire), …Kadın (Woman of…), 32 Ses (32 Sounds), Bir Ailenin Kısa Hikâyesi (Brief History of a Family), Ölüm Yaşayanların Sorunudur (Death is a Problem for the Living), Cehennemde Bir Pazar (A Sunday in Hell) ile Yıldızlar ve Su Taşıyıcıları (The Stars and The Water Carriers) filmlerinin ve bu yıl kaybettiğimiz Ayla Algan anısına düzenlenen Karanlıkta Uyananlar filminin gösterimi ile çocuklar için düzenlenen Stop Motion Animasyon Atölyesi gerçekleştirildi.

Atölyelerden



Karanlıkta Uyananlar Söyleşi ve Gösteriminden



…Kadın (Kobieta Z… – Woman Of…)



32 Ses (32 Sounds)



Bir Ailenin Kısa Hikâyesi (Brief History of a Family)



Cehennemde Bir Pazar (A Sunday in Hell)



İmparatorluk (The Empire)



Karanlıkta Uyananlar



Ölüm Yaşayanların Sorunudur (Death is a Problem for the Living)



Toprağın Şarkıları (Songs of Earth)



Yıldızlar ve Su Taşıyıcıları (Stars and Water Carriers)



Kısa Film Yarışması Filmleri:

Ana Morfoz (Ana Morphose)



Aslında Hiçbir Şey Olmadı (Nothing Really Happened)



Ben Yağmurum (I am Rain)



Beş (Five)



Doğruluk mu, Cesaret mi? (Shtander, Shtander, Katya)



Her Gün Biraz Daha Kolay (Every Day It Gets a Little Easier)



Kulaktan Kulağa (On the Grapevine)



Onun Kalesinde (In His Fortress)



Otuz Saniye (Thirty Seconds)



Örümcek Kadın (Spider Zan)



Paltonun Altında (Under The Overcoat)



Seçme Filmi (Selftape)



Stratosfer (Stratosphere)



Zilden Sonra (After The Ringing of The Bell)