Erkan Yolaç’ı Kaybettik

Televizyonlarda yayınlanan “Evet – Hayır” yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu ve oyuncu Erkan Yolaç, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü hayatını kaybetti. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1959 yılında mezun olan Erkan Yolaç, Lekeli Kadın, Meyhaneci: Can Düşmanı, Muhteşem Serseri, Yılların Ardından ve Sevda Yolu adlı sinema filmlerinde de rol aldı. Yolaç’ın cenazesi, 19 Mayıs 2024 Pazar günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Sarıyer Zekeriyaköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.