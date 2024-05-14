Ayten Gökçer’i Kaybettik

Tiyatro ve sinemamızın sevilen oyuncularından Ayten Gökçer, 14 Mayıs 1014 Salı günü hayatını kaybetti. 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Gökçer, Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikal tiyatro oyunla hafızalara kazındı. Sanatçı dizi ve sinema filmlerinde de oynadı. Gökçer’in rol aldığı filmler arasında Taçsız Kral, İçli Kız Funda, 501 Numaralı Hücre, Damdaki Kemancı, Anneler Günü, İstanbul Kırmızısı gibi filmler var. Gökçer’in cenazesi, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü, Zincirlikuyu Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.