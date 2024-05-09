Çingene Kızı – Zeugma Filminin Galası Gerçekleşti

Yapımcılığını Zen Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Cavidan Balcı’nın kalema aldığı, yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin’in oturduğu yılın iddialı romantik komedi filmlerinden biri olan Çingene Kızı – Zeugma filminin galası yapıldı. 10 Mayıs 2024 Cuma günü gösterime girecek olan ve çekimleri Gaziantep’te gerçekleşen film, Gaziantep’in ünlü müzesi Zeugma’nın en nadide eserlerinden “Çingene Kızı” adlı tablosunun yurt dışı bağlantılı bir çete tarafından çalınma planlarını ele alıyor.

Basın Bülteni

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