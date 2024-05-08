Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması 2024 Ödülleri Açıklandı

Uluslararası Rotary 2420. Bölge “5. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın kazananları 07 Mayıs 2024 Salı günü, Pera Müzesi’nde gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerine takdim edildi. Yapılan değerlendirme sonucu Birincilik Ödülü Birlikte Yalnız, İkincilik Ödülü ⁠Emma, Üçüncülük Ödülü ⁠Vira adlı filmlere, Örsçelik Balkan Özel Ödülü Beyaz Dağın Çocukları, Kısa Film Derneği Ödülü ise Birlikte Yalnız adlı filme verildi. Gecede ayrıca Uluslararası Rotary 2420. Bölge Rotary Kulüpleri adına Yönetmen Biket İlhan’a Meslekte Onur Ödülü takdim edildi. Gecede usta sanatçılar ve sinema sektörüne yeni giren genç sanatçılar buluştu.

Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller:

Birincilik Ödülü: Birlikte Yalnız

İkincilik Ödülü: ⁠Emma

Üçüncülük Ödülü: ⁠Vira

Örsçelik Balkan Özel Ödülü: Beyaz Dağın Çocukları

Kısa Film Derneği Ödülü: Birlikte Yalnız

Ödül Kazananlar ve Konuklar

