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Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması 2024 Ödülleri Açıklandı

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Uluslararası Rotary 2420. Bölge “5. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın kazananları 07 Mayıs 2024 Salı günü, Pera Müzesi’nde gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerine takdim edildi. Yapılan değerlendirme sonucu Birincilik Ödülü Birlikte Yalnız, İkincilik Ödülü ⁠Emma, Üçüncülük Ödülü ⁠Vira adlı filmlere, Örsçelik Balkan Özel Ödülü Beyaz Dağın Çocukları, Kısa Film Derneği Ödülü ise Birlikte Yalnız adlı filme verildi. Gecede ayrıca Uluslararası Rotary 2420. Bölge Rotary Kulüpleri adına Yönetmen Biket İlhan’a Meslekte Onur Ödülü takdim edildi. Gecede usta sanatçılar ve sinema sektörüne yeni giren genç sanatçılar buluştu.

Ödüller:

Birincilik Ödülü: Birlikte Yalnız
İkincilik Ödülü: ⁠Emma
Üçüncülük Ödülü: ⁠Vira
Örsçelik Balkan Özel Ödülü: Beyaz Dağın Çocukları
Kısa Film Derneği Ödülü: Birlikte Yalnız

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