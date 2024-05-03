Varoluş Nedeni Umut Konulu Uluslararası Rotary 2420. Bölge 5. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın Finalistleri Belli Oldu

Uluslararası Rotary 2420. Bölge “5. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması”nın bu yılki teması “Varoluş Nedeni Umut” olarak belirlendi. Yerli ve yabancı 100’ün üstünde kısa filmin katıldığı yarışmanın ana jürisi, Jüri Başkanı Prof. Aysun Yüksel ile jüri üyeleri Biket İlhan, Tamer Levent, Ahmet Mark Somers, Canan Çelik, Sevinç Yeşiltaş, Bülent Alkış, Gülen Saygı, Gülten Taranç, İgor Tahalji, Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Mehmet Altay, Nezih Bayındır ve Kıvanç Terzioğlu gibi isimlerden oluşuyor. Ödüller, 07 Mayıs 2024 Salı günü, saat 19:30’da, Tepebaşı’ndaki Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile sahiplerine takdim edilecek.

Basın Bülteni

Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.