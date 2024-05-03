10 Mayıs’ta Vizyona Girecek Beyaz Eşya’dan Eğlenceli Fragman Yayınlandı

Mehmet Suat Özkan’ın senaryosunu yazdığı Beyaz Eşya aynı apartmanda yaşayan iki ailenin sıradan yaşamlarına absürtlük katan iki beklenmedik ölüm, bu ölümlerin merkezindeki iki buzdolabının birbirine karıştırılması ve bu süreçte yaşanan olaylar anlatılıyor. İzleyenleri kahkahaya boğacak filmin merakla beklenen fragman yayınlandı. Film eskiyen buzdolaplarını yenilemek isteyen bir çiftin başına en kötü ne gelebilir ki sorusunun cevabını veriyor.

Basın Bülteni

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