Bir Cumhuriyet Şarkısı Motor Dedi, Set Başladı

Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin yazdığı, Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi motor dedi ve set başladı. Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Bensu Soral ve Okan Yalabık yer alıyor. 1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan, aylar süren mekân, kostüm saç ve makyaj çalışmaların ardından çekimleri başlayan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin, çekimleri 8 hafta sürecek ve 29 Ekim tarihinde gösterim girecek.