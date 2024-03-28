Arap Kadri 19 Nisan’da Sinemalarda

Bir dönem dünyanın en çok satan dergilerinden biri olan Gırgır Dergisi’nin efsane karakteri Arap Kadri’nin hikâyesi 19 Nisan’da sinemalarımıza geliyor. Orman halkının susuzluk çilesi dayanılmaz hale gelmiştir. Bunun için çözüm arayan Tarzan ile çözüm aramayan Arap Kadri, liderlik çatışması içindedir. Tam o sırada ormana Arap Kadri’nin kızı olduğunu söyleyen Hülya gelir. Hülya, babasının kız istemede ve düğünde yanında olmasını istemektedir. Arap Kadri ne kızı, ne kız istemeyi, ne de düğünü kabul eder. Ama Tarzan, su sorununun para ile çözülebileceğini öğrendiğinde, Hülya’nın da zengin olduğunu bildiği için Arap Kadri’yi şehre gitmeye ikna eder.

Basın Bülteni

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